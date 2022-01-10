كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، من كشف ملابسات نشر تعليقان مدعومان بمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن تعرض سيدتين للتهديد والابتزاز المادي من قِبل سيدة أخرى .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية المصرية قد كثفت جهودها، لكشف ملابسات ما تم نشره على احدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من تعليق مدعوم بمقطع فيديو، تظهر به احدى السيدات وتزعم خلاله تعرضها للتهديد بالقتل هى وأسرتها، وفبركة صور لها من قبل سيدة أخرى، كما تم رصد تعليق آخر على ذات الصفحة مدعوما بمقطع فيديو تظهر خلاله احدى السيدات، وتزعم من خلاله قيام سيدة أخرى بالتشهير بها وبعائلتها، والترويج عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأن الشاكية تقوم بالإتجار بالمواد المخدرة وإجراء عمليات طبية غير مشروعة، بهدف ابتزازها والحصول منها على مبالغ مالية.



وبالفحص أمكن تحديد الشاكيتن؛ حيث تبين أن الأولى هى احدى السيدات "تعمل باحدى الدول"، والأخرى طبيبة باحدى المستشفيات بالقاهرة،.. وقد سبق لهن التبليغ بمضمون شكواهن.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد المشكو فى حقها فى الواقعتين، وهي احدى السيدات.. وقد أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعتين المشار إليهما، بقصد ابتزاز المجني عليهن مادياً.. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.