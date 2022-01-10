قالت ميونيخ ري لإعادة التأمين إن عام 2021 أصبح ثاني أكثر الأعوام المسجلة تكلفة على شركات التأمين في العالم بسبب ما شهده من أعاصير وموجات صقيع في الولايات المتحدة وحذرت من احتمال تزايد تقلبات الطقس العنيفة مع تغير المناخ.



وبلغت قيمة الخسائر التي يغطيها التأمين من الكوارث الطبيعية نحو 120 مليار دولار العام الماضي لتأتي في المرتبة الثانية بعد 146 مليار دولار في عام 2017 الذي شهد أعاصير شديدة.



وجاءت التكلفة السنوية التي حسبتها ميونيخ ري، أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم، أعلى من 105 مليارات قدرتها شركة سويس ري المنافسة لها ونشرتها الشهر الماضي.



وقالت ميونيخ ري إن الولايات المتحدة، التي شهدت عشرات الأعاصير، مثلت نصيبا كبيرا من هذه الخسائر.



وقُتل نحو عشرة آلاف شخص بسبب الكوارث الطبيعية وهو عدد مماثل الأعوام السابقة وبلغ إجمالي الخسائر، شاملة ما لا يغطيه التأمين، نحو 280 مليار دولار وهي رابع أعلى خسائر سنوية مسجلة.