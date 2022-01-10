وصف رفائيل نادال واقعة احتجاز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس في أستراليا بأنها "سيرك" وقال مازحا إنه يفضل شخصيا عدم مشاركة اللاعب الصربي في أستراليا المفتوحة هذا الشهر. وفي وقت سابق أخلت السلطات الأسترالية سبيل ديوكوفيتش من مركز احتجاز تابع لوزارة الهجرة بعد فوزه في معركته القضائية للبقاء في البلاد لمواصلة سعيه للفوز بلقبه القياسي 21 في البطولات الأربع الكبرى للتنس عندما تنطلق أستراليا المفتوحة في 17 يناير.



وقال نادال لمحطة أوندا سيرو الإذاعية الإسبانية "سواء اتفقت أم اختلفت مع ديوكوفيتش في بعض الأمور فان القضاء قال كلمته في النهاية وأقر بحقه في المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة وأعتقد أنه القرار الأكثر عدالة .. أتمنى له كل التوفيق".



وأثار إلغاء السلطات الأسترالية تأشيرة اللاعب الصربي البالغ عمره 34 عاما، والتي حصل عليها بعد إعفاء طبي من تلقي تطعيم فيروس كورونا للمشاركة في أستراليا المفتوحة، ضجة كبيرة.



وقال نادال مازحا في المقابلة "شخصيا أفضل عدم مشاركته في البطولة".



وأضاف قبل أن يدافع مرة أخرى عن التطعيم "نتحدث عن الرياضة التي أصبحت صناعة تدور الكثير من القطاعات في فلكها على المستوى العام والاقتصادي والتجاري. تصبح الأمور أفضل كثيرا عندما يشارك أبرز اللاعبين في البطولة.



"أكبر المؤسسات الصحية في العالم تؤكد أن التطعيم هو السبيل الوحيد للوقوف في وجه هذا الوباء والحد من الكارثة التي نعيشها منذ 20 شهرا".