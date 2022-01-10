تظاهر آلاف الأشخاص في بروكسل الأحد احتجاجا على الشهادة الصحية والقيود المرتبطة بوباء كوفيد-19، فيما كانوا يهتفون "حرية"، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.



ونظم المتظاهرون الذين بلغ عددهم خمسة آلاف بحسب الشرطة، مسيرة من محطة شمال بروكسل حتى الحي الأوروبي، بناء على دعوة من حركة "معا من أجل الحرية"، جمعت العديد من الجمعيات.



وتنظم تظاهرات ضد الشهادة الصحية التي أصبحت إلزامية لدخول المطاعم والمشاركة في الفعاليات الثقافية خصوصا، بانتظام منذ أسابيع في العاصمة البلجيكية، وقد تخللتها اشتباكات مع الشرطة.



وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "لا لدكتاتورية اللقاح" أو "لا تلمسوا أطفالنا"، في إشارة إلى قرار السلطات البلجيكية السماح بتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و11 عاما.



وتحدث وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك الأحد عبر محطة "أر تي إل" التلفزيونية عن تنظيم مناقشة في البرلمان الفدرالي "بأسرع ما يمكن" حول إلزامية التحصين أو إحداث شهادة تلقيح، كما هي الحال في فرنسا.



وقال "الأفكار تتغير. قبل عام كنت أقول: إلزام الناس ليس فكرة جيدة، عليكم إقناع الناس. الآن، مع العلم أنه يجب تلقيح 100 % من السكان، وهذه لم تكن فكرتنا قبل عام، اعتقدنا أن 70 % كانت كافية، لكن يجب أن يحصل نوع من التعميم".



لكنه أوضح أنه "لا يؤيد على الإطلاق تصريحات" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إنه يريد "إزعاج" الأشخاص غير الملقحين، لافتا إلى ضرورة "تجنب هذا النوع من الاستقطاب".



وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي أعرب أيضا عن عدم موافقته على التصريحات المثيرة للجدل للرئيس الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة "لو سوار" إنه قد "يقتنع" بمزايا إلزامية اللقاح.