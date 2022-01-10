مريم بندق

قرر مجلس الوزراء اعتماد أخذ الجرعة التنشيطية شرطا لحضور الأنشطة الرياضية ودخول الصالونات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية، وتحديد نسبة العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 % اعتباراً من 12 الجاري، وإلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب 50 % مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، و ضرورة اكتمال تحصين العاملين في الحصانات ونوادي الاطفال وتطبيق الاشتراطات الصحية ، و عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد اعتبارا من الأربعاء .

وفيما يلي القرارات بالتفصيل :

تحدد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50%، وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود، ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 وحتى إشعار آخر وتكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ القرار.

دعوة القطاع الخاص لتخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال.

التأكيد على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة اكتمال التحصين ضد ڤيروس كورونا وكذلك التأكد من قيامهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

يقتصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بُعد، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 وحتى إشعار آخر.

إلزام وسائل النقل الجماعي بعدم تجاوز عدد الركاب 50% مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 وحتى إشعار آخر.

تكليف الهيئة العامة للرياضة بالتأكيد على الجماهير الحاضرة للأنشطة الرياضية بضرورة اكتمال التحصين ضد ڤيروس كورونا والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

التأكيد على العاملين ومرتادي كل من الصالونات ـ محلات الحلاقة ـ الأندية الصحية بضرورة اكتمال التحصين ضد ڤيروس كورونا.