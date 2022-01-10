"الصحة ": لدينا القدرة على إجراء الفحوصات في مراكز الرعاية الأولية وزيادتها في حال الحاجة ولدينا قطاع خاص مواز

مريم بندق



اعلن وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا انه جار اعتماد آلية صرف مكافأة الصفوف الامامية "استعدادا للصرف ولدينا القدرة على اجراء الفحوصات في مراكز الرعاية الاولية وزيادتها في حال الحاجة ولدينا قطاع خاص مواز ، وتم اعتماد آلية تطعيم الاطفال من ٥ إلى ١١ سنة وخلال اسابيع سيعلن عن آلية التنفيذ ، والمنظومة الصحية قادرة على التصدي للتحورات وبإذن الله لن نحتاج إلى العودة للوراء فيما يتعلق بالحظر الكلي او الجزئي ولدينا لجنة طوارئ كورونا التي تتخذ كل الاجراءات في حالة الضرورة.





