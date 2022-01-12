في إطار مواصلة دوره في دعم حملة «لنكن على دراية»، والتي تم إطلاقها بمبادرة من بنك الكويت المركزي، يحرص البنك الأهلي المتحد على تسليط الضوء على حقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة مع التعريف بالخدمات التي توفرها البنوك لهم.

وفي هذا الصدد، قال محمد الياسين مدير إقليمي - الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد إن المتحد يأتي في صدارة البنوك التي أولت ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا، وذلك إيمانا بحقوقهم في الحصول على الخدمات المصرفية بما يتناسب مع احتياجاتهم، ومن هذا المنطلق يؤكد البنك الأهلي المتحد أنه يقدم أفضل الخدمات المصرفية والتكنولوجية التي تلبي تطلعات عملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمختلف أنواعها، من خلال 7 فروع مجهزة بالكامل لاستقبالهم، وهي: مشرف، القادسية، الفروانية، صباح السالم، الأحمدي، العيون والجهراء، لتتلاءم تماما مع متطلبات هذه الشريحة من العملاء.

وأضاف: البنك وفر لعملائه من الصم والبكم تسجيلات مرئية من خلال مقاطع فيديو مسجلة، كما عمل البنك على توفير مجموعة من الموظفين المدربين على لغة الإشارة.

وفي إطار جهوده لتسهيل المعاملات لعملائه من ذوي الإعاقات البصرية، قام البنك الأهلي المتحد بتأسيس نظام متكامل لإصدار المعاملات بطريقة برايل، وطباعة كشوف الحسابات والبطاقات الائتمانية، وغيرها.