أدانت السفارة السورية في الكويت الغارات الإسرائيلية على مرفأ اللاذقية في 28 ديسمبر الماضي، وأسفر عن أضرار كبيرة في ساحة الحاويات.



وقالت السفارة في بيان إن «العدوان أسفر عن تدمير التجهيزات والمنشآت المدنية وتدمير ما يزيد على 500 حاوية تتضمن زيوت وقطع غيار للسيارات والآليات، كما تضرر مستشفى المدى» وبعض المباني والمحلات المجاورة، مشيرة الى «العدوان الصاروخي» السابق في السابع من الشهر ذاته ولنفس الموقع.



واعتبرت السفارة أن الهجوم الذي نفذته طائرات اسرائيلية من جهة البحر يأتي دعما «للجماعات المسلحة» وأكدت انه جاء «لحرف الانتباه عن الأزمة العميقة التي يمر بها الكيان الصهيوني وتأخير تحقيق أي تقدم في العملية السياسية لحل الأزمة في سورية». وطالبت السفارة «إسرائيل بدفع تعوضات لأصحاب الممتلكات التي دمرتها الغارات وتبلغ عشرات الملايين من الدولارات». ودعت مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى الاضطلاع بمسؤوليتهما في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين «محذرة من أن مثل هذه الاعتداءات تؤدي الى تفجير التوتر في المنطقة وتعد انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان وخاصة حقه في الحياة».