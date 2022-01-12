مددت الأمم المتحدة آلية إيصال المساعدات الى سورية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، دون المرور عبر دمشق لمدة ستة اشهر بدون تصويت جديد في مجلس الأمن. وقالت إن المساعدات الإنسانية عبر الحدود تظل «ضرورية» لمساعدة ملايين السوريين النازحين في الشمال السوري.



وكان المجلس قد جدد في يوليو تفويض نقل المساعدات «لمدة ستة أشهر حتى 10 يناير 2022»، ونص القرار على «تمديد لستة أشهر إضافية حتى 10 يوليو».



واعتبر الغرب أن التمديد حتى يوليو 2022 تلقائيا رغم تحذير روسيا من انها يمكن ان تطلب تصويتا جديدا في مجلس الأمن. وأكدت مصادر ديبلوماسية غربية في مجلس الأمن، بحسب موقع «العربي الجديد» أن الجانب الروسي «قبل بقراءة الدول الغربية لصيغة مشروع القرار والتي مفادها أن التفويض مستمر حتى شهر يوليو، ولا يحتاج إلى تصويت آخر، والتجديد لها آلي»، ولا توجد أي اجتماعات مقررة هذا الأسبوع على جدول أعمال المجلس حول سورية مما يؤكد تلك التصريحات.



وقالت السفيرة النرويجية ورئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، منى يول، لـ «العربي الجديد»: «إن فهمنا الواضح لنص القرار 2585، هو أنه سينتهي في يوليو المقبل، لا نرى أي سبب لتحدي ذلك، كما يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقريره عن التقدم المحرز حول آلية تقديم المساعدات (العابرة للحدود وخطوط النزاع)، وهو ما حصل، وناقشناه الشهر الماضي في المجلس. بالطبع هناك اختلاف في الآراء، لكننا لا نرى أي سبب لوجود أي نوع من التغييرات، وعدم الحاجة للتصويت على الأشهر الستة المتبقية».



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الأول خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن «إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري»، مضيفا: «نحن بحاجة إلى نقل المساعدات عبر الحدود وخط الجبهة. هذه عناصر أساسية بالنسبة إلينا لنكون قادرين على تلبية الحاجات الإنسانية لجميع السوريين».



ولدى سؤاله عن عدم حصول تصويت جديد في مجلس الأمن، أجاب أنه يرحب «بأي قرار» يسمح للأمم المتحدة «بمواصلة هذه المساعدة الحيوية عبر الحدود».