أصدرت القاضية غادة عون النائبة العامة في جبل لبنان مذكرة منع سفر بحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، بناء لشكوى مقدمة من مجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام» من جماعات الحراك المدني، ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل.



وجاء في نص المذكرة: «نطلب إنفاذ قرار منع السفر بحق حاكم مصرف لبنان السيد رياض توفيق سلامة عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية، وذلك بالنظر إلى ما ورد بمعطيات مهمة في ملف التحقيق الأولي من قرائن وأدلة، لاسيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام».