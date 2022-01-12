يواصل بنك برقان دعمه للمحترفين الرياضيين الكويتيين عبر رعايته لبطل أبطال العالم في المبارزة على الكراسي المتحركة طارق القلاف الذي تمكن خلال مسيرته الرياضية، من الفوز في العديد من البطولات على المستويين المحلي والعالمي، والحصول على ما يقارب 380 ميدالية وسيف الشرف لأحسن لاعب على مستوى العالم وذهبية بطل أبطال العالم.



وبهذه المناسبة، قالت مدير العلاقات العامة في بنك برقان حصة حسين النجادة: «فخورون بهذه الشراكة للعام الثامن على التوالي، فبنك برقان يسعى دائما لدعم ورعاية المواهب الرياضية الكويتية وتوفير اللازم لرفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم في سبيل إعلاء اسم الكويت في جميع المحافل الدولية وعلى مستوى الولايات المتحدة الأميركية وللوصول بالأبطال الكويتيين إلى أعلى المراكز. كما يؤمن البنك بشكل مطلق بموهبة القلاف وقدرته على تخطي الصعاب لتحقيق المراكز الأولى في العديد من البطولات والمحافظة على ألقابه».



من جانبه، قال طارق القلاف: «تتواصل الإنجازات في مبارزة ذوي الإعاقة بوجود علم الكويت بالمحافل الدولية، على صعيد مشاركاتي بالولايات المتحدة الأميركية بدعم متواصل وللسنة الثامنة على التوالي من بنك برقان، الذي قام مشكورا بدعم أبناء الكويت المنجزين على مر الأعوام الماضية. وأتوجه للبنك بخالص الشكر الجزيل لإتاحته الفرصة لنا واحتضاننا لتعزيز الروح الوطنية والارتقاء بالقطاع الرياضي في الكويت».