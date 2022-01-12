بشرى شعبان



اعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزير شعيب عن تشكيل لجنة توجيهية للإعداد وتنفيذ مبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية موضحا أن اللجنة ستقوم بتنفيذ عدة مهام ومنها:



1 ـ الإشراف على الإعداد ومتابعة تنفيذ مبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر (2021، 2022 ـ 2024، 2025).



2 ـ التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة في الإعداد لتنفيذ مبادرات الوزارة ولتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة.



3 ـ يتولى مديرو المبادرات تزويد لجنة الإعداد لتنفيذ مبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية بتقارير متابعة دورية للمبادرات (كل 3 شهور).



4 ـ تزويد قطاع التخطيط والتطوير الإداري بتقديرات الاحتياجات المالية السنوية للمبادرات للتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية بالوزارة فيما يخص الميزانية التقديرية السنوية والتأشيرية المستقبلية للمبادرات