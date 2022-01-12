أفادت دراسة طبية حديثة، نشرت في عدد يناير من مجلة "الكلية الأمريكية لأمراض القلب"، بأن إدراج ملعقة من زيت الزيتون إلى النظام الغذائي اليومي يقلل من خطر وفاة الشخص جراء أمراض القلب أو الرئة، فضلا إن اضطرابات الدماغ والسرطان.

وأظهرت بيانات الدراسة التي توصل إليها الباحثون في كلية الطب جامعة "واشنطن" ، أن الأشخاص الذين يضيفون نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو أكثر إلى نظامهم الغذائي يوميًا تقل مخاطر الوفاة لديهم جراء الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19 بالمائة، وتقل أعراض الوفاة بالسرطان بنسبة 17 بالمائة ويكونوا أقل عرضة للوفاة بأمراض الرئة بنسبة 18 بالمائة.. كما يسهم تناول زيت الزيتون أيضا في انخفاض خطر الوفاة بنسبة 29 بالمائة بسبب الأمراض التنكسية العصبية، مثل الألزهايمر (الشلل الرعاش).

كما أظهرت البيانات أن الأشخاص الذين لديهم استهلاك أعلى لزيت الزيتون يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا، خاصة إذا كانوا غير مدخنين ويتناولون الفواكه والخضراوات بكميات كبيرة.