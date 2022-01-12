ذكرت تقارير اليوم الأربعاء أنالاعلامي البريطاني سايمون كاول / 62 عاما/ عرض الزواج على صديقتهلورين سيلفرمان / 44 عاما/ بعد علاقة دامت ثمانية أعوام.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن سايمون تقدم بعرض الزواج أثناءتواجدهما في باربادوس خلال عطلة العام الجديد مع ابنهما إريك 7/ أعوام/و ابن لورين ادم/ 16 عاما.

وقال مصدر" لورين تفاجأت بهذا العرض، ولم تكن تتوقع إطلاقا أن يطلبسايمون الزواج منها. لقد بكت ومن الواضح أنها وافقت على الفور".

وأضاف" لورين كانت بجانب سايمون خلال الأعوام الماضية، وساندته عندما تعرض لكسر في الظهر".

وأوضح" على الرغم من أن سايمون لم يكن من النوع الذي يرغب في الزواج،فإنه أدرك أنه قابل امرأة أحلامه، ولا يمكن أن يشعر بسعادة أكبر من ذلك.

وكان سايمون قد التقى بلورين وهى لا تزال متزوجة من رجل الأعمال اندروسيلفرمان.

وخرجت علاقتهما للنور- وتغيرت حياة سايمون - في نهاية تموز/يوليو 2013عندما كشفت أنباء عن حمل لورين.

وكان سايمون قد قال في وقت سابق إنه " لا يؤمن بالزواج".