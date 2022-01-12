قال مسؤولون إن فرق إنقاذ فيجنوب باكستان تجري عمليات بحث في القنوات المائية لإنقاذ نحو 20 منالدلافين الرمادية المهددة بالانقراض بعد أن ضلت طريقها وابتعدت عن موطنها في المياه العذبة.

وقال نائب المسؤول الإقليمي لحماية الحياة البرية، عدنان حميد، لوكالةالأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء: "أنقذنا ثلاثة دلافين".

وقال المسؤول إن الدلافين ضلت طريقها لمسافة 70 كيلومترا تقريبا عن موطنها بحثًا عن الطعام في قناة دادو بإقليم السند. وانتهى الأمر بما لايقل عن 27 من الدلافين إلى قنوات مزدحمة.

يشار إلى أن هذا النوع هو ثاني أكثر دلافين المياه العذبة المهددةبالانقراض في العالم. ويعرف باسم الدلافين العمياء لأنها غير قادرة على استقبال صور واضحة بشبكية العين، ولكن يمكنها استشعار الضوء.

وسجل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة هذه الدلافين ضمن قائمته الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض.

وأطلقت السلطات الشهر الماضي "إنذارا باللون الأحمر" بشأن دلافين نهر السند العمياء التي تقطعت بها السبل.

وتم تخصيص خط ساخن يعمل على مدار 24 ساعة لتمكين المجتمعات المحلية منالإبلاغ حال رصد الدلافين. ويعمل فريق من أكثر من 250 منقذا، من بينهم20 غواصا، في عملية الإنقاذ.

ووفقا لأحد التقديرات، هناك أكثر من 1800 من الدلافين العمياء في نهر السند.

وقال حميد إن "عدد الدلافين العمياء يتزايد بفضل جهود الحماية".