أعلنت لجنة تحكيم مكونة من خبراء في اللغة الألمانية اليوم الأربعاء اختيارها لكلمة "ادفع للخلف"(Pushback) كأسوأ كلمة في ألمانيا لعام .2021

وذكرت اللجنة في مدينة ماربورج أن الكلمة المشتقة من اللغة الإنجليزيةاستُخدمت في سياق عمليات طرد غير شرعية لباحثين عن الحماية في مناطقحدودية.

وانتقدت اللجنة استخدام هذا التعبير، لأنه يُلطف من وقع "عملية معاديةللإنسانية".

واختارت اللجنة مصطلح "شرطة اللغة" في المرتبة الثانية لقائمة أسوأكلمات لعام 2021، والتي من شأنها تشويه سمعة الأشخاص الذين، من بين أمورأخرى، يدافعون عن استخدام مناسب وأكثر عدلا وغير تمييزي للغة.

وجات اختيارات اللجنة من بين العديد من المقترحات التي قدمها أفرادمهتمون حتى 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وتلقت اللجنة ما مجموعه حوالي1300 رسالة تضمنت 454 مصطلحا مختلفا، منها أقل بقليل من 45 مصطلحا تفي بالمعايير.

وفي عام 2020 وقع الاختيار على المصطلحين "رعاية الترحيل للوطن" و "دكتاتورية كورونا". وكان يتم الإعلان عن أسوأ كلمة للعام في مدينة دارمشتات الألمانية منذ سنوات. ومع تغيير لجنة التحكيم، انتقل الإعلان الآن إلى جامعة ماربورج.