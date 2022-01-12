حالت مركبات القنب دون اختراقفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19- للخلايا البشرية السليمة، وفقالدراسة معملية نشرت نتائجها مجلة "جورنال أوف نيتشر برودكتس" العلمية الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن باحثين في جامعة ولاية أوريجون أنه تم خلال جهود الفحص الكيميائي تحديد مركبين موجودين في القنب، وهما حمضا الكانابيجرول والكانابيديول، على أنهما لهما قدرة على مكافحة فيروس كورونا.

وفي إطار الدراسة، ارتبط الحمضان برفع البروتينات الموجودة على الفيروس ومنعا خطوة يستخدمها العامل المُمرض لتحقيق العدوى.

واختبر الباحثون تأثير المركبين على متحوري ألفا وبيتا من فيروس كورونا، داخل المختبر. ولم تتضمن الدراسة إعطاء المركبين لأشخاص أو مقارنة معدلات الإصابة لدى أشخاص استخدموا المركبين مع آخرين لم يفعلوا ذلك.

يشار إلى أن القنب هو مصدر للألياف والأغذية والأعلاف الحيوانية، وعادة ما تضاف مستخلصاته إلى مستحضرات التجميل ومستحضرات البشرة والمكملات الغذائية والطعام.

وقال ريتشارد فان بريمن، الباحث بالمركز العالمي لابتكارات القنب في ولاية أوريجون: "يمكن تناول المركبين عن طريق الفم، ولهما تاريخ طويل من الاستخدام الآمن للبشر".

وأوضح في بيان: "لهما قدرة على منع، وعلاج، العدوى بفيروس سارس-كوف2- (كوفيد19-)".