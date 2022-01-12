يتولى عرّيف للمرة الأولى منذ العام 2018 تقديم احتفال توزيع جوائز الأوسكار هذه السنة، على ما أعلنت الثلاثاء محطة "إيه بي سي" التي تنقل وقائع الحدث الأبرز في موسم جوائز السينما الأميركية، في ظل تراجع سُجّل خلال السنوات الأخيرة في عدد مشاهدي بث هذه الأمسية.

ويقام الاحتفال الرابع والتسعون لتوزيع جوائز الأوسكار المقرر في 27 آذار/مارس المقبل في المكان الذي كان ينظم فيه عادة وهو مسرح "دولبي ثياتر" في هوليوود.

واضطرت جائحة كوفيد-19 أكاديمية فنون السينما وعلومها العام الفائت إلى إقامة الاحتفال استثنائياً في محطة لوس أنجليس التاريخية للقطارات، وبحضور محدود تطبيقاً للقواعد الصحية. وانخفض عدد مشاهدي الاحتفال الذي اقيم من دون عرّيف بنسبة 56 في المئة عن العام 2020 الذي كان اصلاً شهد نسبة متدنية من المشاهدين مقارنة بالنسخ السابقة للحدث.

وقال رئيس "إيه بي إنترتينمنت" كريغ إيرويتش خلال حلقة نقاشية استضافتها جمعية نقاد التلفزيون "يمكنني أن أؤكد أن احتفال توزيع جوائز الأوسكار سيكون له مقدّم هذه السنة".

ولم يشأ إيرويتش الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وامتنع خصوصاً عن الإفصاح عما إذا كانت المهمة ستُسند مجدداً إلى الفكاهي جيمي كيميل الذي تولى مهمة تقديم احتفالي العامين 2017 و2018.