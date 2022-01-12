أكدت اللجنة العليا لـ"إكسبو 2020 دبي" أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت قدرتها على جمع العالم بنجاح وأمان وسلامة وقيادة الحراك العالمي نحو التعافي .. منوهة بدور إكسبو 2020 دبي بصفته حافزا قويا يدعم الابتكار العالمي ويعزز التعاون الدولي في مجابهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

وقال رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: "تواصل دولة الإمارات قيادة مرحلة التعافي العالمية مع تطبيقها كافة الإجراءات والاحترازات المبنية على أُسس علمية، لتقدم للعالم نموذجا في الموازنة بين إنجاح الفعاليات الكبرى والحفاظ على الصحة والسلامة، والدفع قُدما بمسيرة التنمية لما فيه خير الجميع".

وشهد إكسبو 2020 دبي منذ انعقاده وحتى اليوم 9 ملايين و529 ألفا و710 زيارات، ومن المتوقع أن يحفّز إطلاق التذكرة الموسمية الختامية بقيمة 195 درهما، زيادةً في أعداد الزيارات لموقع الحدث الدولي، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المتبقية قبل اختتامه في 31 مارس 2022.

ومن المقرر انعقاد آلاف الفعاليات العالمية المستوى، قبل اختتام إكسبو في 31 مارس 2022، حيث يشهد شهر يناير تنظيم أول أسبوع للأهداف العالمية يقام خارج نيويورك، وحفلا موسيقيا لفرقة "بلاك آيد بيز"، وإطلاق مسرحية "لماذا؟" - وهي مسرحية موسيقية استثنائية من إخراج المخرج شيكار كابور وألحان الموسيقار العالمي إيه آر رحمان.

وتستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي، حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض لصنع عالم جديد معاَ، في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.