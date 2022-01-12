أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عودة ستة من لاعبيه للتدريبات الجماعية بعد شفائهم من فيروس كورونا.

وافتقد بايرن ميونخ جهود تسعة لاعبين مصابين بفيروس كورونا في المباراة التي خسرها أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 1 / 2 الأسبوع الماضي ويبقى أن نرى أيا من اللاعبين العائدين جاهز للعب في مباراة السبت المقبل أمام كولون.

وتواجد مانويل نوير، دايوت أوباميكانو، عمر ريتشاردز، ليروي ساني، ألفونسو ديفيز، وتانجوي نيانزو، على الأقل، في جزء من التدريبات الجماعية، حيث واصل بعضهم أداء تدريبات فردية.

وفي الوقت نفسه، سجل فريق هيرتا برلين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوفه، حيث يخضع أوليفر كريستينسن، حارس المرمى الاحتياطي، للعزل حاليا.