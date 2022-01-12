ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم /الأربعاء/ ، أن نادي باريس سان جيرمان "عملاق الدوري الفرنسي" قرر التنافس في سباق ضم لاعب وسط مانشستر يونايتد، بول بوجبا في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الاهتمام بين بوجبا وباريس سان جيرمان متبادل، خاصة أن لاعب الوسط يريد اللعب بجانب ليونيل ميسي، ونيمار دي سيلفا، كما أنه سيتواجد في وطنه.

وأشارت إلى أن اللاعب يريد الخروج من ملعب أولد ترافورد، وليس لديه النية لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد، وسط اهتمام كبير من الأندية الإسبانية مثل ريال مدريد وبرشلونة أو العودة إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي، صاحب الـ28 عامًا، مع ناديه الإنجليزي في يونيو المقبل، ويمكنه التفاوض مع أي فريق، منذ 1 يناير الجاري ولهذا يسعى سان جيرمان لضمه دون تكلفة نهائيًا من حيث الشراء، ويتكفل فقط النادي براتبه.