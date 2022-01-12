تعتزم تايلاند البدء في تحصيل رسوم دخول، بقيمة، 300 باهت(تسعة دولارات)، من الزائرين الأجانب، حيث تتوقع الدولة، التي تعتمد على السياحة انتعاش قطاع السفر، الذي تعثر بسبب الجائحة، فور انحسار موجة كوفيد الحالية.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن الرسوم ستساعد في تمويل تطوير المقاصد السياحية المحلية وبرنامج تأمين للزائرين، طبقا لما ذكره المتحدث باسم الحكومة، ثاناكورن وانجبونكونجتشانا، في بيان اليوم.

وأضاف أنه سيتم إضافة تلك الرسوم إلى أسعار تذاكر الطيران، من نيسان/إبريل المقبل، بينما لم يتم تحديد وسيلة جمع الرسوم من الدخول، عن طرق البحر بعد.

وتجرب البلاد خططا مختلفة لإنعاش صناعة السياحة، بنجاح محدود.

وكان يتم مناقشة تحصيل رسوم الدخول، منذ فترة طويلة، لكن تنفيذ ذلك تأجل بسبب كوفيد، طبقا لما ذكره سوثيبونج فوينفيفوب، نائب رئيس مجلس السياحة في تايلاند.