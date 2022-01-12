أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة"بوينج" مساء أمس الثلاثاء تسليم 99 طائرة مدنية لعملائها خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل تسليم 59 طائرة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب بيان الشركة الأمريكية ضمت قائمة التسليمات 84 طائرة طراز بوينج 737 وثلاث طائرات طراز 747 وثماني طائرات طراز 767 وأربع طائرات طراز .777

وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها الشركة العملاقة خلال العام الماضي ككل 340 طائرة.

ومن المقرر أن تنشر الشركة المزيد من التفاصيل بشأن نتائج الربع الأخير من العام الماضي يوم 26 كانون الثاني/يناير الحالي.

كانت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص قد أعلنت يوم الاثنين الماضي تسليم أكثر من 600 طائرة تجارية خلال عام 2021 ، وهو عدد يفوق بقليل الرقم المستهدف.

وقالت الشركة إنه مع انتهاء شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي سلمت 611 طائرة لعملائها عن العام بأكمله.

وأوضحت الشركة أن العدد يمثل أكثر مما تم تحقيقه في عام 2020 بنسبة 8 % ، وهو ما جعل إيرباص تحافظ على صدارتها لقائمة أكبر الشركات المصنعة للطائرات في العالم من حيث حجم التسليمات للعام الثالث وتواصل التفوق على منافستها الأمريكية التقليدية بوينج.