تعادلت فرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومرشحة الحزب الجمهوري فاليري بيكريس، بنسبة 50% إلى 50%، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/أبريل، حسبما أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيلاب" اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نتائج الاستطلاع أن ماكرون سوف يفوز على مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان، بنسبة 5ر54% إلى 5ر54 حال إجراء جولة إعادة بين الاثنين.

وتوقع الاستطلاع حصول ماكرون على 23% وكل من بيكريس ولوبان على 17% في الجولة الأولى من الانتخابات، في سيناريو يخلو من منافسة كريستيان توبيرا كمرشحة يسارية.

أما حال خوض توبيرا الانتخابات، أظهر الاستطلاع أن ماكرون سوف يحصل على 5ر22% وبيكريس على 16% ولو بان على 5ر16% بينما تحصل توبيرا على 4% من الأصوات.

وشمل استطلاع "إيلاب" آراء 1465 بالغا، وتم عبر الإنترنت على مدار يومي 10 و11 كانون الثاني/يناير، مع هامش خطأ من 2ر1% إلى 1ر3% .