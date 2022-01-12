أعلن مستشفى في المملكة المتحدة نجاحه في تقديم أول علاج لمرض الزهايمر والخرف يخلو من العقاقير، في نقلة علاجية ثورية.

وأفادت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، بأن مستشفى "هارلي ستريت" سيقدم علاجًا يسمى "التحفيز بالنبضات عبر الجمجمة" عن طريق تمرير موجات صوتية قصيرة وغير مؤلمة عبر رأس المريض لتحفيز مناطق الدماغ العميقة بدقة مليمترية، التي بدورها تحفز عوامل النمو العصبي، مما يساعد في نمو الخلايا العصبية وبقائها على قيد الحياة، وكذلك تعزيز تكوين أوعية دموية جديدة وتحسين الدورة الدموية.

بدورهم، أشار باحثون من جامعة فيينا، بعد دراسة عن فعالية هذا العلاج الجديد، إلى أن ستة جلسات علاجية مدة كل واحدة 30 دقيقة على مدار أسبوعين يمكن أن تحسن من مرض الزهايمر الخفيف إلى المعتدل.

وأبلغ المرضى الذين تلقوا العلاج من خلال الدراسة عن تحسن ملحوظ في الذاكرة والتواصل اللفظي، كما أفاد بعض المرضى أيضًا بتحسن الإحساس بالاتجاه الذي سمح لهم بأداء مهامهم اليومية بشكل مستقل، كما تمكن البعض أيضًا من الوصول إلى طريقهم بأمان إلى المنزل.