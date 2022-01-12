قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين:" إن فيروس "كورونا" لا يترك العالم في سلام"، موجها الشكر لقيادة جنوب أفريقيا لسماحها للمختصين الروس بدراسة سلالة "أوميكرون".

وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء: "أن الوباء لا يتركنا في سلام، ليس نحن فقط، ولكن العالم كله".

وتابع الرئيس الروسي: " نرى ما يحدث في الولايات المتحدة الآن، أكثر من مليون إصابة يوميا، هذا أمر مذهل، ويحدث الشيء نفسه تقريبًا في بعض البلدان الأوروبية مع سلالة أوميكرون الجديدة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده فعلت الشيء الصحيح بإرسال مجموعة من المتخصصين الروس إلى جنوب إفريقيا، قائلا:" مرة أخرى أود أن أشكر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والزملاء الذين قدموا الفرصة للعمل مع هذه السلالة في المكان الذي نشأت فيه".