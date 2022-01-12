أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعوم والثقافة ( الإيسيسكو)، برنامجها لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في عدد من المدارس الريفية فى مقاطعة بو جيرى شرق اوغندا ،وذلك بالتعاون مع اللجنة الأوغندية لليونسكو والإيسيسكو وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأفاد بيان للإيسيسكو اليوم /الأربعاء/ بأن البرنامج تستفيد من مشاريع مرحلته الأولى، أربع دول أعضاء في الإيسيسكو، ويهدف إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في 1000 مدرسة ريفية.

وأضاف البيان أن قطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو شارك عبر تقنية الاتصال المرئي، في الحفل الخاص الذي تم تنظيمه حضوريا في مقر مقاطعة بوجيري بأوغندا، بحضور الأمينة العامة للجنة الأوغندية لليونسكو والإيسيسكو، وعدد من ممثلي رئاسة المقاطعة ، والجامعة الإسلامية في أوغندا، ومنظمة جهود حفظ البيئة من أجل التنمية المجتمعية.

وأشار إلى أن روزي أجوي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأوغندية لليونسكو والإيسيسكو، وجهت الشكر والتقدير إلى منظمة الإيسيسكو على هذا البرنامج، الذي يتيح للمدارس الأوغندية الريفية الاستفادة من خدماته المتميزة، التي تتماشى مع أولويات الحكومة فيما يتعلق بتحسين التعليم والظروف المناسبة لأطفال المدارس في المناطق الريفية.

من جانبه، أشاد الدكتور فؤاد العيني، الخبير في قطاع العلوم والتكنولوجيا بالإيسيسكو، بالشراكة القائمة بين المنظمة واللجنة الأوغندية، وبتعاون المؤسسات المحلية الأوغندية المشاركة في هذا البرنامج الطموح، الذي يهدف إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المدارس الريفية، للوقاية من الأمراض.