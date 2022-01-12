تُصدر وزارة الصحة الأردنية اليومالأربعاء قرارا بتخفيض مدة العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا إلىسبعة أيام للمصاب بدون ظهور أعراض عليه، وعشرة أيام للمصاب مع ظهورأعراض، وفق مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي.

ونقل موقع قناة "المملكة" الأردنية عن البلبيسي القول إن المقصود بالأعراض هو ارتفاع درجة حرارة المصاب، مضيفاً أن "آخر 24 ساعة في العزل يجب أن تكون بدون درجة حرارة مرتفعة".

وتطبق حاليا فترة عزل عشرة أيام على المصاب بدون ظهور أعراض عليه، و14 يوما للمصاب بالفيروس مع ظهور أعراض عليه.

وقال البلبيسي إن فترة حضانة أوميكرون أقل من متحورات أخرى (3 أو 4 أيام)، وفترة بقاء المصاب بأوميكرون في المستشفى أقل أيضا.

وبلغت نسبة الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا 33% من عينات كورونا الإيجابية في الأردن، بحسب البلبيسي، الذي توقع أن يكون متحور أوميكرون هو السائد بنهاية الشهر الحالي أو الأسبوع الأول من الشهر المقبل.