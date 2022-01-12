أظهرت بيانات المعهد الوطني للاحصائيات في إسبانيا ، أن الإنتاج الصناعي للبلاد قد تحسن بوتيرة أسرع من المتوقع خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعلى أساس معدل، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 8ر4% على أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر، على عكس انخفاضه بنسبة 7ر0% في تشرين الأول/أكتوبر. وكان من المتوقع أن يزيد الإنتاج بنسبة 6ر0%.

أما على أساس غير معدل، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 6ر5%، بعد انخفاضه في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 2ر3%. وعلى أساس شهري، سجل الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 5ر4%، بعد انخفاضه بنسبة 3ر0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومن القطاعات الصناعية الرئيسية، سجل إنتاج السلع الاستهلاكية أكبر معدل نمو سنوي بنسبة 4ر12%، ويليه تسجيل نمو بنسبة 2ر10% في إنتاج الطاقة.

كما زاد إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 4ر0%، بينما انخفض إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2ر2%.