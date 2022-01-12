أطلقت المفوضية الأوروبية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) صندوق الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على حماية حقوق الملكية الفكرية لهذه الشركات ودعمها في طريقها للتعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتحولات الخضراء والرقمية للسنوات الثلاث المقبلة (2022-2024)، بميزانية بلغت 47 مليون يورو.

وقالت مارجريت فيستاجر نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية والمسئولة عن سياسة المنافسة -في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي- "إذا أرادت الشركات الصغيرة ومتوسطة النمو تولي زمام المبادرة في التقنيات الجديدة، فعليها حماية اختراعاتها وإبداعاتها، كما تفعل الشركات الكبرى. فالأفكار والخبرات الجديدة هي القيمة المضافة الرئيسية لدينا في الاتحاد الأوروبي. ومن خلال هذا الصندوق، نسعى إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تلك الأوقات الغريبة والبقاء أقوياء خلال العقود القادمة".

وقال مفوض السوق الداخلية تيري بريتون، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تأثرت بالفعل بشكل خاص بأزمة كوفيد-19. ولكن ما لا يتغير هو أنها تظل العمود الفقري لاقتصادنا وأنظمتنا البيئية. وسيدعم هذا الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في تثمين ابتكاراتها وإبداعاتها. وهذا أمر بالغ الأهمية للشركات الصغيرة والمتوسطة لإعادة الرسملة ودفع التحولات الخضراء والرقمية.

وسيقدم صندوق الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ميزانية قدرها 47 مليون يورو، لأوجه الدعم؛ من بين ذلك سداد 90٪ من الرسوم التي تفرضها الدول الأعضاء على خدمات مسح IP، والتي توفر تقييماً واسعاً لاحتياجات الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة، مع مراعاة الإمكانات المبتكرة لأصولها غير الملموسة؛ وسداد 75٪ من الرسوم التي تفرضها مكاتب الملكية الفكرية لتسجيل العلامات التجارية والتصميمات؛ ثم سداد 50٪ من الرسوم التي تفرضها المنظمة العالمية للملكية الفكرية للحصول على حماية العلامة التجارية الدولية والتصميم //بحسب البيان//.