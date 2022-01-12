قالت مصادر مطلعة إن ست شركات توزيع كهرباء إيطالية على الأقل توقفت عن تنفيذ تعاقداتها مع عملائها بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء المستمرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

يذكر أن شركات التوزيع تشتري الكهرباء من سوق الجملة وتعيد بيعها إلى العملاء من الأسر والشركات بأسعار محددة سلفا. لكن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة جعل هذه الشركات عاجزة عن مواصلة شراء الكهرباء بالأسعار المرتفعة وبيعها بأسعار أقل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع.

ووفقا للقانون الإيطالي فإن عقود شركات توزيع الكهرباء التي لا يتم تنفيذها تنتقل إلى شركات أخرى وعادة ما تكون أكبر حجما.

وتعاني إيطاليا ودول أوروبا بشكل عام من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء التي يعتمد إنتاجها بنسبة كبيرة على الغاز.

يأتي ذلك في حين تدرس الحكومة الإيطالية ما إذا كانت ستخصص مبلغا إضافيا بقيمة ثلاثة مليارات يورو(4ر3 مليار دولار)، في صورة دعم للشركات والأسر، التي تكافح لدفع فواتير الطاقة الخاصة بها.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء يوم السبت الماضي أن المعونات ستستهدف الفئات، الأكثر ضعفا، من المواطنين والشركات، مثل العمال، الذين فقدوا مؤخرا وظائفهم أو الشركات، في قطاع السياحة، التي تضررت بشدة من الجائحة، طبقا لما ذكرته صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية.

كانت حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراجي قد حصلت الشهر الماضي على دعم من المشرعين، لخطة ميزانية، بقيمة 32 مليار يورو، تشمل حوالي أربعة مليارات يورو، للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

وزاد التضخم في إيطاليا ليصل إلى أسرع وتيرة له، منذ أكثر من عقد، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث أن ارتفاع تكاليف الطاقة مازال يؤدي إلى زيادة الأسعار.