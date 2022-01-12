ذكرت شركة التكنولوجيا الدفاعية والأمنية البريطانية "الترا اليكترونيكس هولدينجز" ، اليوم الأربعاء أن المجموعة، بالشراكة مع شركة "ماهيندرا ديفنس سيستمز ليمتد" الهندية للأنظمة الدفاعية، نجحت في الحصول على عقد بقيمة 60 مليون جنيه(6ر81 مليون دولار) من البحرية الهندية.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن العقد ينص على تزويد سفن حربية منتقاة تعمل في الجبهة الأمامية ،بنظام دفاعي متكامل للحرب مضاد للغواصات.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية التسليم في عام 2024 وأن تستكمل بحلول عام 2030 .

وقال سيمون بريس، الرئيس التنفيذي لشركة الترا اليكترونيكس هولدينجز "إنه طلب مهم واستراتيجي آخر لشركة /الترا/، ووحدتها التجارية /سونار سيستيمز./ إننا فخورون للغاية ونلتزم بهذا البرنامج ولشراكتنا طويلة الأمد مع شركة /ماهيندرا ديفنس/ لتقديم حلول متميزة للبحرية الهندية".