أعلنت إدارة بايدن اليوم الأربعاء مجموعة جديدة من التدابير للإبقاء على المدارس مفتوحة بما في ذلك زيادة فحوص كوفيد-19 المتاحة لها وذلك مع انتشار المتحور أوميكرون سريع العدوى في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسرعة.

وكان حصر أجرته رويترز قد أوضح أن الولايات المتحدة سجلت 1.35 مليون إصابة جديدة بكورونا يوم الاثنين مسجلة بذلك أعلى عدد يومي في أي بلد على مستوى العالم. وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء إن التقديرات تشير إلى أن أوميكرون يمثل 98.3 في المئة من إجمالي حالات كورونا.

ودافع البيت الأبيض وكبار مسؤولي الصحة يوم الثلاثاء عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للزيادة في الحالات ومعدل دخول المستشفيات.

ودفعت موجة الإصابات الهائلة الأمريكيين إلى تأجيل السفر وإغلاق منافذ الترفيه وعطلت خطط الطلبة والمدرسين للعودة إلى المدارس وعودة الموظفين لأعمالهم.

وبعد اتهامات لإدارة بايدن في الأسابيع الأخيرة بالتركيز على التطعيم على حساب الفحوص قالت الإدارة إنها ستزيد عدد الفحوص المتاحة للمدارس بمقدار عشرة ملايين شهريا.

وتقدر الإدارة أن ذلك سيسهم في زيادة عدد الفحوص التي تجريها المدارس لأكثر من المثلين مقارنة بشهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وتأتي هذه الخطوات في وقت بدأت فيه بعض الإدارات التعليمية التحول إلى التعليم عن بعد لتفادي موجة أوميكرون.