أعلن مطار هيثرو البريطاني إلغاء ما يقل عن 600 ألف شخص سفرهم الشهر الماضي بسبب متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، محذرا من أن الطيران سيستغرق سنوات للتعافي من الجائحة.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو جون هولاند-كاي - وفقًا لصحيفة (الجارديان) البريطانية إن 4ر19 مليون مسافر فقط سافروا عبر المطار خلال عام 2021، وهو أقل من ربع مستويات عام 2019 وأقل من عام 2020، وهو العام الذي بدأت فيه جائحة كورونا.

ودعا الحكومة البريطانية مرة أخرى لإزالة جميع الشروط الخاصة بإجراء اختبارات للركاب الذين تم تحصينهم بالكامل، واعتماد خطة لأي متغيرات مستقبلية مثيرة للقلق يمكن التنبؤ بها بشكل أكبر.

وأضاف "أن هناك قيود سفر حاليًا مثل الاختبارت على جميع خطوط مطار هيثرو"، مؤكدًا أن صناعة الطيران لن تتعافى تماما إلا عندما يتم رفعها جميع هذه القيود ولا يوجد خطر من إعادة فرضها في غضون مهلة قصيرة.