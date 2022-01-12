قررت شركة "ميتا" الشركة الأم لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تأجيل خططها لإعادة الموظفين للعمل من المكتب، وأشارت إلى أنها ستطلب ممن سيعود تلقي جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد19-).

ومن المقرر أن يعود الموظفون إلى مكاتبهم يوم 28 آذار/مارس، حسبما أفادت متحدثة باسم الشركة. وقد أعلنت ميتا بالفعل الصيف الماضي أنها ستطلب من موظفيها العائدين تلقي لقاحات فيروس كورونا.

وسيكون بإمكان موظفي ميتا المطالبة بالعمل من المنزل بشكل دائم أو يمكن أن يتقدموا بطلب لتمديد فترة عملهم من المنزل لمدة إضافية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمسة أشهر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جانيل جالي، نائبة رئيس ميتا للموارد البشرية في بيان "نحن نركز على التأكد من استمرار حصول موظفينا على خيارات بشأن مكان عملهم في ظل الوضع الحالي لكوفيد..19- نفهم أن استمرار عدم اليقين يجعل هذا الوقت صعبا لاتخاذ قرارات بشأن مكان العمل، لذلك نمنح المزيد من الوقت ليختاروا أي وضع أفضل بالنسبة لهم".