أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي في تصريح صحافي أنه وبناء على قرار مجلس الوزراء بالتعميم على الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين بتنفيذ تلك الخدمات عن طريق «الأونلاين»، وتطبيقا للاشتراطات الصحية، فإن وزارة التجارة والصناعة لا تستقبل المراجعين منذ فترة وهي مستمرة بعدم استقبال المراجعين وبتقديم خدماتها عن بُعد.

وأضاف العنزي بناء على نوع الخدمة المطلوبة وتجنبا للحضور الشخصي تم توفير خدمة طلب المحادثة المرئية من خلال تقنية الفيديو وتقديم الخدمة أيضا من خلال مواقع التواصل الخاصة بالوزارة، مشيرة الى أنها وضعت خطة لاستئناف العمل بكل قطاعاتها بنسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين تطبيقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية بتخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية.

البوابة الرقمية لخدمات شركات الأشخاص

inc.moci.gov.kw

الخدمات الآلية لتسجيل العلامات التجارية

trademark.moci.gov.kw

بوابة خدمات إدارة المعادن الثمينة

gold.moci.gov.kw

بوابة خدمات شهادة المنشأ

eco.moci.gov.kw

البوابة الرقمية لإدارة الرقابة التجارية

ccas.moci.gov.kw

بوابة حماية المستهلك

cpd.moci.gov.kw

بوابة النظام الآلي للشركات المساهمة

stock.moci.gov.kw

بوابة خدمات إدارة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

aml.moci.gov.kw

الخدمات الالكترونية لإدارة السجل التجاري

ereg.moci.gov.kw

بوابة استقبال طلبات المراجعين إلكترونيا (لكل الإدارات الأخرى)

eapp.moci.gov.kw