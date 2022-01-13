توج المركز المالي الكويتي (المركز) بلقب «أفضل مدير للأصول العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021» من «جلوبال إنفستور»، في إنجاز جديد يؤكد على ريادته في القطاع العقاري، بالإضافة إلى أدائه المتميز في إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية وإدارة الثروات، فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى.



ويأتي هذا التكريم تقديرا لتميز «المركز» في خدمة عملائه من المؤسسات والأفراد الراغبين في تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات الاستثمار في فئات الأصول العقارية بالمنطقة من خلال الصناديق التي تتم إدارتها على نحو فعال وفق أعلى المستويات في القطاع تحت رقابة هيئة أسواق المال.



وتعليقا على هذا الإنجاز، قال بسام العثمان، العضو المنتدب في إدارة الاستثمار العقاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»: «يسعدنا حصولنا على جائزة «أفضل مدير للأصول العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021»، والتي تعد تقديرا مرموقا لالتزامنا بتوفير فرص استثمارية واعدة لعملائنا في القطاع العقاري في جميع أنحاء المنطقة».



وأضاف: تنبع مقدرة «المركز» المتميزة على تحقيق قيمة مضافة للأصول العقارية، من خلال استثمار الكفاءات العالية لفريقنا الذي يضم 27 فردا يعملون منذ عام 2006 في مكاتبنا الإقليمية بالرياض والخبر، بالإضافة إلى دبي وأبوظبي منذ العام 2010، ويعملون برؤية متعمقة في السوق المحلي، وسياسات وإجراءات هي الأفضل في فئتها، إلى جانب منصات تقنية متطورة، لتقديم تقارير مالية وتشغيلية دقيقة.



ويدير «المركز» المحفظة الوطنية العقارية العائدة للهيئة العامة للاستثمار بالكويت، إضافة إلى صندوق المركز العقاري (MREF) وصندوق المركز للعقار الخليجي (MGREF)، وهو صندوق طرح خاص.

ومنذ إنشائه عام 2003، قام صندوق المركز العقاري، الذي تبلغ قيمته 70 مليون دينار ويستثمر في عقارات الكويت المدرة للدخل وفقا للشريعة الإسلامية، بتوزيع أرباح نقدية شهرية وصلت نسبتها 5%، مع توفير معدل عائد داخلي بنسبة تتجاوز 7.5% سنويا (يمكن قراءة نشرة البيانات على موقع «المركز» الإلكتروني www.markaz.com).