أبو حديدة: فرص الفوز متاحة لعملائنا ونعدهم بمزيد من العروض الاستثنائية



يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه ومنحهم مجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والعروض على مدار العام.

وفي هذا الإطار، أجرى البنك الوطني خلال العام 2021 سحوبات حساب الجوهرة الأسبوعية والشهرية وربع السنوية والتي أعلن فيها عن 52 رابحا بجوائز بلغت قيمتها 2.2 مليون دينار.



ولم تقتصر جوائز الوطني على الفائزين بسحوبات الجوهرة بل امتدت للعديد من الحضور الذين شاركوا في المسابقات خلال الفعاليات المميزة التي حرص البنك على تنظيمها بمناسبة السحب الربع السنوي والتي تضمنت أنشطة متنوعة لاقت تفاعلا مميزا من الحضور الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة منتجات الحسابات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية لبنك الكويت الوطني أشواق أبو حديدة: يعد حساب الجوهرة أحد الأوعية الادخارية المميزة التي تمنح عملاء بنك الكويت الوطني فرصة الادخار وكذلك الفوز بالجوائز الاستثنائية التي نقدمها أسبوعيا.



وأضافت: نحرص على مكافأة عملائنا على اختلاف شرائحهم، وقد فاز هذا العام 52 رابحا بجوائز سحوبات حساب الجوهرة الأسبوعية والشهرية وكذلك ربع السنوية ما يزيد من فرص الفوز لعدد أكبر من عملائنا.



وأشارت أبو حديدة إلى استمرار الوطني في تنظيم الفعاليات المميزة خلال العام الحالي كما وعد بالعمل على تقديم العروض الاستثنائية ومواصلة تقديم المزيد من المكافآت والحملات الفريدة التي ترسخ استفادة العملاء من تفوق الوطني وريادته.



ويمكن إنهاء إجراءات فتح حساب الجوهرة بسرعة وسهولة عن طريق زيارة أقرب فرع لبنك الكويت الوطني بالإضافة إلى إمكانية فتح الحساب من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني عبر الإنترنت للعملاء الحاليين.

ويقدم حساب الجوهرة للعملاء فرصة لدخول السحب وربح جوائز بقيمة 5000 دينار، أسبوعيا و125 ألف دينار شهريا، والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنوي، حيث إن كل 50 دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي.

وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50 دينارا كويتيا في الحساب.



إلى جانب تقديمه أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تطورا وأمانا، يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم مجموعة متنوعة من العروض والمكافآت والجوائز للعملاء التي تمتد على مدار العام وتتماشى مع اهتماماتهم.