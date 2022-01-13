كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زاده أن دول مجموعة 4+1 اقترحت اتفاقا مؤقتا خلال محادثات فيينا يمهد للتوصل لاتفاق دائم حول البرنامج النووي الإيراني، مضيفا أن طهران لم تمانع إلا أنها لم توافق أيضا بعد. كما أوضح أن هذا المقترح «قيد الدراسة». وأكد في تصريحات نقلتها وكالة «إرنا» أن إبرام اتفاق «مؤقت» لا يضر بالاتفاق النووي. إلا أنه أضاف أن أولوية بلاده تبقى التوصل إلى اتفاق دائم.



إلى هذا اعتبر أن على الدول الغربية اتخاذ خطوات مؤثرة لإعادة بناء الثقة في أي اتفاق مقبل. وأردف قائلا: «لسنا متفائلين بعودة واشنطن لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي». يأتي هذا وسط تصريحات أوروبية وأميركية على السواء تدعو إلى تسريع وتيرة المحادثات، لاسيما مع تسارع البرنامج النووي الإيراني. فقد أشار وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان إلى أن المحادثات بطيئة جدا، معتبرا أن ذلك يهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق في «إطار زمني واقعي».



بدوره, شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، على الحاجة إلى «تسريع التقدم» لينسجم مع سرعة تقدم البرنامج النووي لإيران حاليا.