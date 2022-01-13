DEATH ON THE NILE



أثناء قضاء إجازته على نهر النيل على متن سفينة، يتعين على المحقق الشهير والحاذق «هيركيول بوارو» التحقيق في مقتل وريثة شابة، ويباشر تحقيقاته للوصول إلى القاتل.



الفيلم من إخراج: كينيث براناه، وبطولة: غال غادوت، أرمي هامر، توم باتمان، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 10 فبراير المقبل.



MOONFALL



تتسبب قوة غامضة في خروج القمر من مداره ويصبح في طريقه للاصطدام بكوكب الأرض وتهديد حياة البشرية بأكملها، بينما تحاول رائدة الفضاء «جو فاولر» فعل المستحيل لإنقاذ الجميع من الكارثة المنتظرة.



الفيلم من إخراج: رولاند إيمريش، وبطولة: هالي بيري، باتريك ويلسون، جون برادلي، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 3 فبراير المقبل.