بات إسماعيلا سار، لاعب منتخب السنغال، مهددا بالحرمان من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية بسبب الإصابة، بعدما غاب عن لقاء زيمبابوي بسبب الإصابة.



ولم يعلن الاتحاد السنغالي مدة غياب لاعب واتفورد، حيث انضم إسماعيلا سار، للبعثة بعد جدل بين ناديه و«أسود التيرانغا».



وقال الاتحاد السنغالي امس: «إسماعيلا سار سافر إلى برشلونة لإجراء فحوصات طبية للحكم على تطور إصابته». وأضاف: «تم الاتفاق على دخول سار برنامج لإعادة تأهيله بعد مناقشات مع اللاعب والجراح الخاص به والطاقم الطبي في واتفورد».



واختتم الاتحاد السنغالي بيانه: «سنراقب حالة سار يوميا من أجل تقييم تقدم اللاعب». وخطف السنغال فوزا قاتلا من زيمبابوي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما الاثنين ضمن الجولة الأولي للمجموعة الثانية.