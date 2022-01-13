غضب كبير من تواضع أداء المنتخب عقب الخسارة من نيجيريا .. والمنتخب يخسر توفيق وفتوح



كشف عضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية عامر حسين عن الشرط الجزائي في حالة فسخ عقد المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش، مشيرا إلى أن «الفراعنة» ظهروا بشكل سيئ في مباراة نيجيريا.



وأوضح حسين في تصريحات: «في حال فسخ تعاقد كيروش مع منتخب مصر، سيحصل على راتبه كاملا لمدة سنة ونصف وليس الفترة المتبقية في عقده ما يعني أن الاتحاد سيكون مطالبا بدفع ما يعادل 42 مليون جنيه إن أقاله، وهذا ما وصل لنا من م.خالد الدرندلي بعد تكليفه بمراجعة كافة العقود التي أبرمتها اللجان السابقة». وزاد: «يجب أن يكون الجميع مهيأ للدعم والمساندة حتى مارس المقبل لأنه لا يوجد شيء في أيدينا»، في إشارة إلى صعوبة إقالة المدرب البرتغالي.



وأضاف: «لم نتواصل مع كيروش بعد المباراة، وهذه مباراة ولا أحد يستطيع التحدث في الوقت الحالي، لابد من توافر الهدوء، ولا يوجد حديث يقال». وتابع: «لابد أن يلعب كل لاعب في مركزه، حتى لو مستواه أقل، وجميع اللاعبين ظهروا بشكل سيئ».



وأردف: «لو كل لاعب لعب في مركزه سيكون الشكل أفضل، وهذا ما حدث في آخر 20 دقيقة، فمثلا محمد صلاح لم يكن في مركزه، وكذلك الأمر للثنائي مصطفى محمد وتريزيغيه ومحمد عبدالمنعم». وأكمل: «أتمنى أن آخر 20 دقيقة من مباراة نيجيريا تكون مؤشرا جيدا فيما بعد، وكل لاعب يلعب في مركزه».



وتلقى كيروش انتقادات بالجملة بعد لقاء نيجيريا، بسبب تغيير مراكز عدد كبير من اللاعبين، فيما برر كيروش أسباب الخسارة قائلا: «الأمر بسيط، أداؤنا في الشوط الأول كان فقيرا للغاية، لم نكن موجودين على أرضية الملعب، وبدأنا اللعب في الشوط الثاني».



وأضاف: «لقد خسرنا هذه المباراة، ولكن هناك 6 نقاط يمكننا جمعها، سنحقق الفوز على السودان وغينيا بيساو ونتأهل للدور المقبل».



وكان كيروش قد دخل في مشادة كلامية، مع أحد الجماهير المصرية الذي صرخ مطالبا باللاعب طارق حامد نجم خط وسط الزمالك، وهو اللاعب الذي استبعد من القائمة النهائية بشكل «غير متوقع»، فرد كيروش عليه غاضبا: «درب انت مكاني»، قبل أن يتدخل الجهاز الفني المعاون له ويقوم بتهدئة الأجواء.



وطالبت جماهير برحيل كيروش وإنقاذ ما يمكن إنقاذه مع التركيز على المرحلة المقبلة وهي التصفيات الحاسمة لمونديال قطر 2022.



إلى ذلك، أعلن الاتحاد المصري أن نتائج الأشعة التي أجراها ظهير أيمن المنتخب أكرم توفيق أمس عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث بدأت البعثة إجراءات عودته إلى القاهرة، كما أكدت نتائج الأشعة التي أجراها في الوقت نفسه الظهير الأيسر أحمد فتوح عن إصابته بشد في عضلات الساق ويتطلب الأمر إراحته ولن يشارك في المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.