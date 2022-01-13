سجل منتخب الجزائر أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ مشاركته بكأس أمم أفريقيا، بعدما تعادل سلبيا مع سيراليون أمس الأول، اذ ذكرت شبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات، أن منتخب الجزائر حافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 9 مباريات بكأس أمم إفريقيا محققا 6 انتصارات و3 تعادلات.



وأضاف أن هذه تعد أطول سلسلة يحققها منتخب الجزائر من عدم الخسارة في تاريخ مشاركاته بالبطولة الأفريقية.



كما حافظ المنتخب الجزائري بقيادة مدربه جمال بلماضي على نظافة شباكه في 6 من آخر 8 مباريات بكأس افريقيا بقدر ما حافظت عليها في 36 مباراة قبل ذلك في البطولة.