عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة طرحت ممارسة داخلية مفتوحة بطريقة الظرف المختوم لتوريد وصيانة جرافة انزلاقية التوجيه «جرافة صغيرة» طبقا للشروط والمواصفات.



وأضافت المصادر أن آخر موعد لتقديم العطاءات بالوزارة يوم 24 يناير الجاري، مشيرة الى ان مدة تنفيذ العقد 60 يوما للتوريد من تاريخ توقيع العقد وعامان ميلاديان للضمان والصيانة من تاريخ التسلم النهائي، ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات، وان الممارسة غير قابلة للتجزئة وهي مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2022.