أسامة أبوالسعود



اصدر وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري قرارا وزاريا فيما يخص دوامات وزارة الأوقاف خلال أزمة انتشار متحور أوميكرون حاليا.



وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:



٭ أولا: تكلف قطاعات وإدارات الوزارة بتخفيض نسبة العاملين بها وذلك وفقا للضوابط التالية:



1 ـ يحدد عدد العاملين في مقار العمل بنسبة لا تتجاوز 50% من إجمالي عدد الموظفين داخل كل وحدة تنظيمية في المبنى الواحد وعودة العمل بأنظمة الدوام المرنة وتدوير الموظفين التي كان معمولا بها خلال مراحل العودة التدريجية للعمل.



2 ـ تحدد فترة الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.



3 ـ وقف العمل بنظام البصمة على أن تتم عملية إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع في الكشوف المخصصة لهذا الغرض.



4 ـ يقتصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال عن بعد فقط.



5 ـ يراعى في جميع الأحوال الاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات الصحية المختصة لاسيما التباعد الجسدي.



6 ـ استمرار حالات الإعفاء من الدوام وفقا لما كان مقررا في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2020 بشأن دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل فيما عدا الحالات البالغة من السن الخامسة والخمسين عاما فيستمرون في العمل.



٭ ثانيا: على كل جهات الاختصاص بالوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأربعاء 12 الجاري وحتى إشعار آخر.