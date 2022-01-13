سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في شهرين بفعل انخفاض المعروض وتراجع المخاوف من التأثير المحتمل على الطلب جراء انتشار السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.



وارتفعت العقود العاجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.5%، إلى 84.14 دولارا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.7%، إلى 81.82 دولارا للبرميل.



وحققت عقود كلا الخامين مكاسب في ست من الجلسات الثماني الأخيرة.



ويواصل منتجو النفط في «أوپيك+» كبح إنتاج ما يزيد على ثلاثة ملايين برميل يوميا، في حين أن العقوبات المفروضة على إيران تعوق صادراتها.



وعلى الرغم من أن منتجي «أوپيك+» يرفعون أهداف إنتاجهم كل شهر، فإن صعوبات فنية حالت دون تحقيق العديد من البلدان لحصصها.



وقال جيفري هيلي المحلل لدى أواندا «بافتراض أن الصين لا تعاني من تباطؤ حاد وأن أوميكرون ذهب بغير رجعة وأن قدرة «أوپيك+» على زيادة الإنتاج محدودة بشكل واضح، فأنا لا أرى أي سبب يمنع خام برنت من التحرك نحو 100 دولار في الربع الأول، وربما قبل ذلك».



وتراجعت مخزونات الخام الأميركي 1.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السابع من يناير، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي. ويقل هذا عن 1.9 مليون برميل الذي توقعه عشرة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، غير أن رفع إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب على النفط أمس الثلاثاء أنعش السوق، فتوقعت أن يرتفع إجمالي الطلب الأميركي 840 ألف برميل يوميا في 2022 عن العام الماضي، ارتفاعا من التوقعات السابقة بزيادة 700 ألف برميل يوميا.