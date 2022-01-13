توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهار اليوم الخميس، دافئا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 12 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة في وقت لاحق.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة ذكر أنه يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 8 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه مابين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و7 أقدام.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن طقس السبت ليلا يكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.