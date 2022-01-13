خلص باحثون إلى أن السمكة الذهبية قادرة على قيادة حوض أسماك متحرك على عجلات، إذ وجدوا أنها تتمتع بقدرات ملاحية فطرية تسمح لها بذلك في حال تحفيزها من خلال الطعام.

وصمم الباحثون حوض أسماك مع عجلات ووضعوا فيه سمكة ذهبية وكاميرا وزودوه بتقنية استشعار تنقل ترجمة حركة السمكة إلى العجلات.

ووضع الباحثون أهدافا ملونة على الناحية الثانية لتصل إليها السمكة و "بعد أيام قليلة من التدريب وصلت السمكة إلى الهدف". و "كانت السمكة قادرة على تنفيذ المهمة رغم اصطدامها بعقبات وضعها الباحثون لخداعها".

وبحسب البيان "عندما وصلت إلى الهدف بنجاح، تمت مكافأة السمكة الذهبية بالطعام" الخاص بها.