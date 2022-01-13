أعلنت قطر للسياحة عن تسريع خطوات إصدار تراخيص بيوت العطلات ليتمكن مالكي الوحدات السكنية في قطر، والراغبين في تأجيرها لفترات قصيرة، من عرض وحداتهم السكنية على منصات عالمية معروفة مثل " إير بي إن بي " و"بوكينج" و "هوليدايمومز" و فربو " وذلك في استجابة سريعة على طلبات الملاك والمستثمرين المتعددة عبر الموقع الإلكتروني حول إجراءات الترخيص.

وأوضح بيان صادر عن قطر للسياحة تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) نسخة منه أن قطر للسياحة قامت بتخصيص رقم هاتف لاستقبال المكالمات المتعلقة ببيوت العطلات لتقديم المساعدة، كما قامت بتسهيل الإجراءات ليصبح إصدار الترخيص خلال أسبوع.

وأضاف مسؤولون في قطر للسياحة أن تأجير الوحدات السكنية من دون ترخيص يعرض المالك لعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنتين، أو غرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال قطري، أو بالعقوبتين معا.