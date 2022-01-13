اختارت جمعية اللهجات الأمريكية كلمة "التمرد"، وهي مصطلح يشير إلى محاولة عنيفة للسيطرة على الحكومة، باعتبارها كلمة العام 2021، حسبما أفادت صحيفة ((الغارديان)).

ونقلت الصحيفة البريطانية عن بن زيمر رئيس لجنة الكلمات الجديدة بالجمعية قوله "بعد مرور أكثر من عام على الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، لا تزال الأمة تسعى جاهدة للتعامل مع ما حدث في ذلك اليوم".

وتابع زيمر قائلا "في ذلك الوقت، اُستخدمت كلمات مثل الانقلاب والفتنة وأعمال الشغب لوصف الأحداث المزعجة التي وقعت في مبنى الكابيتول، لكن التمرد -- وهو مصطلح يشير إلى محاولة عنيفة للسيطرة على الحكومة -- هو التعبير الذي شعر الكثيرون بأنه يلخص على أفضل وجه التهديد الذي تعرضت له الديمقراطية في ذلك اليوم"، مشيرا إلى أن "الآثار الدائمة لهذا التمرد ستظل محسوسة لسنوات قادمة".